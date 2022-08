che darà il via al tour de force dei nerazzurri,(13 di campionato, 6 di Champions League)Mai come quest'anno è importante una rosa allargata e poter contare su tutti i giocatori evitando di spremere troppo i "titolari". Fattore che nella passata stagione ha inciso in negativo tra febbraio e marzo,Non a caso, prima di tutto, la dirigenza nerazzurra si è preoccupata di mettere a disposizione dell'allenatore alternative di livello come"È un ragazzo che sta lavorando molto bene, è arrivato con grandissime aspettative, per aiutare Brozovic ma non avendo Mkhitaryan può essere utilizzato anche lì, ma lo vedo da play davanti alla difesa personalmente", queste le parole espresse in conferenza da Inzaghi su Asllani. L'ex giocatore dell'Empoli, quando in assenza Brozovic, il tecnico doveva inventarsi Barella o Calhanoglu come regista con risultati altalenanti.anche in una partita ufficiale. Il calendario così affollato sarà un aiuto per vederlo in campo da titolare già nelle prossime settimane.. L'unico delle alternative in mezzo al campo già presenti nella passata stagione. Lo ha confermato Inzaghi: "Può essere un’opzione Gagliardini, è entrato bene domenica, è partito in ritardo in preparazione per un problema. Questo è un ballottaggio che ho in testa come tanti altri, da domani ci sarà un tour de force."Chiunque sarà, avrà di fronte Milinkovic-Savic, che tante volte ha regalato delusioni ai nerazzurri in questi anni. Entrambi arrivano da una prestazione convincente; iLa prima delle 19 partite da qui a metà novembre che già determineranno l'andamento della stagione; Inzaghi, guardando anche al passato, non vuole ricevere brutte soprese e si affida a tutta la rosa.reparto tanto forte quanto corto di alternative nella passata stagione.