Una settimana alla fine del mercato, due arrivi da chiudere. Sono giorni importanti per Maldini e Massara, a caccia di rinforzi per completare la rosa e permettere a Pioli di affrontare con maggiore tranquillità la stagione. Nel mirino c'è un centrocampista centrale, come possa garantire qualità e soprattutto muscoli, e un difensore, meglio se polivalente, che deve occupare la casella lasciata libera da Alessio Romagnoli. Oltre ad Abdou Diallo del Paris Saint-Germain e Japhet Tanganga del Tottenham, nelle ultime ore va registrato un interesse per Trevoh Chalobah, fratello di Nathaniel, passato dal Napoli nella stagione 2015/16.



DERBY - Classe 1999, il prodotto del settore giovanile del Chelsea può giocare sia da difensore centrale sia da centrocampista di rottura. Su di lui ci sono anche Lipsia e, soprattutto, Inter, che ne ha già parlato con il suo entourage. Il Chelsea per lasciarlo partire vuole 3 milioni di euro per il prestito oneroso (c'è invece da mettersi d'accordo sul diritto di riscatto), Chalobah spinge per l'Italia, ma ora ha anche una pretendente in più. E il Milan, come dimostrano gli affari Tomori e Bakayoko, ha una corsia preferenziale con i Blues.