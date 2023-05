Intervenuto sulle frequenze di RaiRadio1, Simone Inzaghi si è proiettato sulla doppia sfida col Milan valida per la semifinale della Champions League: "La gara sarà delicate per entrambi. Ci arriviamo dopo un percorso lungo e ricco di soddisfazioni, per entrambe è una semifinale meritata e ottenuta. Ora la giocheremo, ognuno con le proprie armi".