A margine della partita contro il Sassuolo, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha risposto alle domande di Dazn.“Abbiamo visto un’Inter che ha avuto tanta voglia di vincere, che ha superato la stanchezza fisica e mentale. Sono due vittorie che fanno morale, ma tra tre giorni saremo a Barcellona. Dobbiamo recuperare forze ed energie perché abbiamo poche rotazioni in attacco e a centrocampo”.“Lui è un valore aggiunto in campo e fuori, solo così si può andare avanti. Ma oggi anche Skriniar, Darmian e Mkhitaryan ci hanno dato tantissimo entrando, siamo saliti tecnicamente e si è visto anche negli ultimi minuti”“Abbiamo sbagliato molto tecnicamente e loro hanno buone pressioni, quindi devi essere pulito. Vedendo gli ultimi minuti mi viene da pensare che la nostra sia più una stanchezza mentale che fisica”.“L’ho sostituito per entrambe le cose. Oggi venivano uomo su uomo e non era semplice giocare, anche per quella ammonizione. Avevo Mkhitaryan che sta benissimo e ho cambiato, ma sono felice di quello che Asllani sta facendo, deve continuare così che si toglierà delle soddisfazioni”.“Molto, ha fatto bene lui e ha fatto bene Lautaro, che è stato sfortunato. Consigli gli ha fatto una parata incredibile ma se continuerà così non ci metterà tanto a sbloccarsi. Sono momenti che vanno gestiti, da attaccante io mi preoccupavo quando non arrivavano le occasioni e questo l’ho detto anche a lui”.“Bene, ha fatto la partita che mi aspettavo, dando seguito a quelle di Champions. Mi ha dimostrato che si può giocare il posto con un grande campione come Handanovic. Ma non so ancora chi giocherà contro il Barcellona e anche stasera pensavo di avere a disposizione de Vrij ma non era al meglio. Dobbiamo recuperare uomini ed energie perché così sono in difficoltà”.