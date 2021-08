Alla vigilia della sfida di campionato contro il Genoa, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha risposto alle domande dei giornalisti.“È normale che sia per me che per i calciatori domani sarà un’emozione ritrovare la gente dopo un anno e mezzo in cui abbiamo giocato in stadi vuoti. Domani sarà bellissimo, emozionante e non vedo l’ora”.“Domani affronteremo una gara non semplice e contro un allenatore che mi ha allenato. Io vorrò vedere in campo ciò che abbiamo fatto in questi 45 giorni, i ragazzi si sono allenati bene e domani voglio vedere quanto fatto in preparazione dal primo al 95esimo”.“Penso che gli obiettivi dell’Inter siano ambiziosi, non mi piace fare proclami ma a fare a differenza saranno le motivazioni e i ragazzi mi hanno dimostrato di averne da vendere, per questo sono fiducioso”.“Faremo di tutto per far si che le cose vadano al meglio. Sappiamo che in questa stagione ci saranno difficoltà ma sono fiducioso per quello che ho visto in questi 45 giorni. Con la società c’è un grande rapporto e un confronto quotidiano, sappiamo che manca qualcosa ma sono contento del mercato in entrata fino a questo momento. Ci sono state cessioni dovute come quelle di Hakimi, poi il problema di Eriksen e la cessione inattesa di Lukaku. Dzeko sarebbe stata a prescindere una mia richiesta, Calhanoglu lo conosciamo tutti bene e Dumfries è molto interessante, avrà bisogno di un po’ di tempo per ambientarsi. Poi c’è anche Dimarco, tornato dal Verona con due anni di esperienza in più. Andremo a giocare con lo scudetto sul petto cercando di fare del nostro meglio”.“So che è una sfida importante, i tifosi e l’ambiente stanno andando in un’unica direzione e sanno che abbiamo dovuto far fronte a cessioni importanti per mettere in sicurezza il club. Dovremo fare la differenza nelle difficoltà, restando tutti uniti”.“È un calciatore che ho incontrato in tutti questi anni, uno dei migliori centravanti in circolazione e sono felice di allenarlo. È una mia richiesta esplicita al club. Domani mancheranno Lautaro e Sanchez, poi arriverà un altro calciatore a completare il reparto e Satriano e Pinamonti si sono allenati bene. Poi ci sono Calhanoglu e Sensi che posso alzare dietro la punta”.“Fare griglie adesso è un po’ prematuro. Ci sono sette squadre attrezzate, in questo momento non voglio fare proclami, dico solo che l’Inter sarà una squadra ambiziosa con motivazioni da vendere. I miei ragazzi si sono allenati nel migliore dei modi. Posso dire che lavoreremo e faremo del nostro meglio per difendere lo scudetto che abbiamo sul petto”.“Sarà importante partire nel migliore dei modi, abbiamo un calendario discreto ma la partita di domani sarà tutto’altro che semplice. Troveremo una squadra organizzata con un ottimo allenatore. Io per primo voglio iniziare nel migliore dei modi domani”.“Dopo aver perso Hakimi, Eriksen e Lukaku me lo aspettavo che dall’esterno si possano vedere altri davanti. Ma noi dovremo avere ambizione e spirito di gruppo. Sono molto tranquillo, un allenatore deve basarsi sulle cose che vede nel lavoro giornaliero”.“La partenza di Lukaku non era preventivata ma è venuto da me con molta educazione e mi ha detto che il Chelsea era il suo sogno e che la scelta l’aveva ormai fatta. Assieme ai direttori abbiamo cercato di parlarci un giorno e mezzo, ma una volta che ha scelto abbiamo pensato di organizzarci nel migliore die modi”.