Insoddisfatto. Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato così a Dazn dopo il ko contro il Sassuolo: "Sono molto arrabbiato per l’approccio, ne avevamo parlato dopo il Liverpool, il Sassuolo gioca bene a calcio, dovevamo stare attenti. Nel secondo tempo abbiamo cercato di organizzare qualcosa, abbiamo creato tantissimo, ma non abbiamo avuto l’episodio. Abbiamo sbagliato l’approccio, loro erano freschi. Dobbiamo trovare energie fisiche e mentali, dobbiamo ripartire, mancano 13 finali e siamo lì. Abbiamo creato tantissimo, non siamo riusciti a riaprirla, volevo cambiarne più di due. Si gioca in continuazione, dobbiamo essere più forti degli assenti, degli episodi, delle squalifiche. Siamo lì, tutti in 2-3 punti, vediamo cosa succederà alla fine. Tensione e ansia? Non credo. Sono tutti grandi campioni, ci è mancata brillantezza. Siamo stanchi fisicamente e mentalmente. Abbiamo preso due gol che di solito non si prendono. Lautaro? Siamo il miglior attacco, gli attacchi torneranno a segnare, oggi abbiamo sbagliato tanto. In difesa dovevano essere più bravi, più attenti. Una squadra che vuole vincere lo scudetto non può approcciare così".