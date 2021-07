Zinho Vanheusden tornerà a Milano dietro un esborso di 16 milioni di euro, che i nerazzurri verseranno nelle casse dello Standard Liegi. Questo prevedeva l'accordo raggiunto nel 2019, quando la società belga lo riscattò per 12 milioni di euro, e in questo modo l'affare verrà condotto a termine. Il calciatore verrà valutato da Inzaghi durante il ritiro che inizierà tra qualche giorno, le richieste per lui non mancano, ma si parla soprattutto di eventuali prestiti, perché non sarà facile cederlo a una cifra almeno pari a quella che l'Inter ha speso per riportarlo in Italia, che consentirebbe quindi di evitare una minusvalenza.