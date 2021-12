A pochi minuti da Inter-Cagliari, l'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha presentato così la gara: "Sappiamo che sarà una partita complicata contro una squadra che merita di più di quello che sta ottenendo. Siamo in un momento importante della stagione - ha detto a Dazn - stiamo vivendo un momento positivo ma sappiamo che manca ancora molto alla fine della stagione. Dobbiamo concentrarci su quello che stiamo facendo noi, migliorando giorno per giorno. La scelta di Sanchez? E' la settima partita in pochi giorni, qualche giocatore posso alternarlo".