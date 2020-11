L'Inter si iscrive alla corsa per David Alaba. L'austriaco è lontano dal rinnovo col Bayern Monaco e, come scrive il Corriere dello Sport, i nerazzurri vogliono iscriversi alla corsa, in quanto ritenuto ideale per la difesa a 3 come per fare l'esterno nei 5. C'è un problema, però: la fortissima concorrenza dei top club europei. Col giocatore che vorrebbe provare un'avventura in Spagna, con Barcellona o Real Madrid.