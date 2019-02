La notizia della fascia da capitano tolta dall'Inter a Mauro Icardi per darla a Samir Handanovic ha squarciato l'ambiente nerazzurro dando adito a diverse persone di rifarsi e dire la propria contro la punta argentina e, in particolare, contro la moglie e compagna Wanda Nara.



È il caso di Ivana Icardi, sorella di Maurito, che ormai da diverso tempo non perde occasione per attaccare pubblicamente e sui social Wanda Nara: “Cronaca di una morte annunciata. Povero mio fratello, ma perché continua a permettere tutto ciò? All’Inter non permettono questi atteggiamenti. Se avesse alle spalle una persona seria, che davvero si prendesse cura di lui, tutto questo non succederebbe”.