Ogni promessa è un debito e per questo motivo presto molti tifosi del Jiangsu si vedranno recapitare a casa un iPhone 12 nuovo di zecca. Il gentile dono sarà messo a disposizione dal presidente dell'Inter, da Steven Zhang, che prima della finale tra Jiangsu Suning ed ​Guangzhou Evergrande (che avrebbe decretato il campione di Cina) aveva promesso a 100 dei suoi follower un cellulare griffato Apple in caso di vittoria. La gara è terminata 2-1 per il club della famiglia Zhang e adesso per Steven è arrivata l'ora di mantenere la promessa.