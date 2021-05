Joao Mario ha le idee chiare, e lo Sporting Lisbona anche. A tutto vantaggio dell'Inter, che da questa situazione è pronta a ricavare denaro e un giocatore in meno a bilancio. In Portogallo sono sicuri: il centrocampista classe 1993, in prestito dai nerazzurri allo Sporting, ha dato mandato ai suoi agenti di non ascoltare proposte da altri club, avendo la ferma determinazione di voler restare ai Leoes, ma questa volta a titolo definitivo. Anche l’Inter è già stata informata del fatto che non vale la pena ascoltare le proposte di altri club, poiché la volontà del centrocampista è chiara.



LE CIFRE - Le parti quindi sono al lavoro per trovare una soluzione rapida a una trattativa già avviatissima. In scadenza di contratto con l'Inter nel 2022, Joao Mario è a bilancio per 7 milioni: un'operazione in uscita da 8 milioni di euro (la cifra sulla quale si lavora) dovrebbe consentire al club nerazzurro di realizzare una piccola plusvalenza. Per quanto riguarda il contratto che il nazionale portoghese andrà a firmare con lo Sporting, si parla di una durata fino al 2024, a 2,5 milioni di euro a stagione.