Joao Mario, centrocampista di proprietà dell'Inter, di ritorno dal prestito alla Lokomotiv Mosca, parla ad As, svelando i suoi desideri per il futuro: "Vorrei provare nuove esperienze. Mi piacerebbe poter giocare nella Liga perché credo che sia il campionato che più si adatta al mio stile di gioco. Mi piace il modo di giocare delle squadre spagnole. Sono cresciuto in una cultura calcistica molto vicina a quella spagnola, allo Sporting, credo mi potrei adattare rapidamente. Mi piacerebbe molto giocare in Spagna. Della Liga mi piace il fatto che... è la La Liga. Ci sono grandi squadre, è molto competitiva. Guardando ai tornei in cui non ho giocato quello che più mi attrare".



SU PASTORELLO - "So che possono aiutarmi. Mi identifico molto con il modo di lavorare di Pastorello e di Fernando Couto, una stella in Portogallo. Mi ricordo bene quando giocava. Faremo grandi cose assieme".



L'OBIETTIVO - "Il prossimo obiettivo è trovare un progetto che mi aiuti a restare in Nazionale per gli Europei. Sono certo che lo troveremo e che potrà giocare con regolarità per essere titolare con il Portogallo. Il vero Joao Mario è quello dell'ultima stagione allo Sporting con Jorge Jesus. L'Inter? Arrivai a fine estate, in un momento di grandi cambiamento. L'Inter stava per firmare con Frank De Boer. Fu una stagione difficile perché il progetto dell'Inter era in difficoltà. In ogni caso resta quello in cui ho fatto meglio e il mio miglior ricordo lì".