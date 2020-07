La notizia era nell'aria, ora è ufficialeLo stesso Joao Mario saluta il club russo con un post su Instagram: "Vorrei ringraziare tutti alla Lokomotiv, dal presidente dallo staff fino ai compagni e ai tifosi, per avermi fatto sentire a casa in questa stagione. E' stato un piacere indossare la vostra maglia e lottare per i vostri colori. Lascio con un sentimento positivo per i momenti condivisi, vi auguro il meglio!".