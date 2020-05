L'Inter affianca l'Atletico Madrid nella corsa a Cavani, in scadenza di contratto col PSG. Come si legge sul Corriere dello Sport, i nerazzurri possono sfruttare il bonus fiscale per riportarlo in Italia risparmiando al lordo sui 10 milioni di euro netti a stagione richiesti dall'attaccante uruguaiano ex Napoli e Palermo.