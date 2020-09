Julio Cesar, ex portiere dell’Inter, risponde ai tifosi nerazzurri dalla sala trofei del club: “La mia miglior parata? Quella su Lionel Messi nella semifinale di Champions, è stata bellissima. Ne ho fatte tante, ma quella era speciale per la partita, per il giocatore… Il cucchiaio di Totti il miglior gol subito, mi ha fatto arrabbiare tantissimo. Ero al mio primo anno all'Inter e non sapevo avesse questi colpi. Da quel momento restavo sempre sotto la traversa contro di lui”.



SUL FUTURO - “Futuro nel club? Non posso rispondere, c'è il presidente qui... In futuro non si sa mai, ma il rapporto che ho con l'Inter è molto bello per tutto quello che è successo. Quando posso vengo sempre qui a Milano, è sempre molto bello”.



IL CONSIGLIO - “Ne dico uno, ma è già dell'Inter: è Gabriel Brazao, che ora gioca in Spagna”.