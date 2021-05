Nel corso della conferenza stampa che anticipa la sfida che domani vedrà il Verona affrontare il Napoli l'allenatore dei veneti, Ivan Juric, ha confermato che a fine stagione Dimarco e Salcedo, attualmente in prestito dall'Inter, torneranno in nerazzurro: "Q​uanti giocatori accetterei di perdere? Se non vendiamo non abbiamo la squadra per partecipare. Perderemo anche i prestiti quindi non avremmo proprio la squadra per partecipare".