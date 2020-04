Inter e Juventus continuano a sfidarsi. I campioni d'Italia hanno vinto entrambi gli scontri diretti in questo campionato e si sono aggiudicati anche il duello per Kulusevski, ma i nerazzurri non si arrendono. Sul mercato italiano si profilano altre sfide per i giovani talenti Tonali (Brescia), Castrovilli e Chiesa (Fiorentina).



Intanto dalla Spagna rimbalza un nuovo nome che potrebbe diventare il prossimo pomo della discordia. Secondo il quotidiano calatano Mundo Deportivo, Inter e Juve sono interessate a Ousmane Dembelé. L'attaccante esterno francese (classe 1997 ex Borussia Dortmund e Rennes) è sotto contratto con il Barcellona fino a giugno 2022 con un ingaggio da 9 milioni di euro netti all'anno e ha già finito in anticipo questa stagione per un grave infortunio muscolare. Il Barça vorrebbe inserirlo come contropartita tecnica nella trattativa col PSG per Neymar.