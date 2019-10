E' il weekend di Inter-Juve e Mauro Icardi sarà a Milano. In gol, per la prima volta, con la maglia del Paris Saint-Germain nel martedì di Champions, regalando la vittoria ai parigini contro il Galatasaray, oggi l'argentino sarà in campo per la sfida contro l'Angers. Poi, il ritorno a Milano.



Come scrive il Corriere dello Sport, l'ex capitano dell'Inter, in prestito con diritto di riscatto, sarà in città, con ogni probabilità dal suo attico con vista San Siro per stare insieme alla famiglia, non andrà allo stadio. Poi il ritorno a Parigi in settimana, dove ha legato soprattutto con Keylor Navas e Mbappé, meno con Di Maria e Paredes. Leonardo, direttore sportivo dei parigini, è felice di aver portato Maurito al PSG: decisivo, nella decisione dell'ex milanista di puntare su Icardi, è stato un colloquio con... Adriano Galliani. Già, l'ex amministratore delegato del Milan ha rassicurato sulla serietà di Icardi e del suo entourage. E ora Leonardo sorride.