Elenoire, showgirl tifosa dell', dice la sua su la Gazzetta dello Sport in vista della sfida alla, in programma questa sera alle 20.45: "Mi intriga la sfida tra i due allenatori: Conte energico, Pirlo pacato, Conte che ha allenato Pirlo, un romanzo. Ma è una partita anomala, non stiamo vivendo serenamente, immagino anche la tensione dei calciatori, sempre alle prese con i tamponi e in campo senza pubblico"."Lo dico agli arbitri da ex sportiva, visto che ho giocato a pallavolo a livello agonistico: non fermate il gioco troppo spesso con il Var. Il calcio è uno sport di contatto, non siamo alla prima della Scala. Non si può fischiare un rigore per un tocco lieve, sennò si perde il senso del gioco "."Voglio essere stupita dalla squadra, non da un giocatore. Certo Hakimi è in forma, ma non è con il singolo che si vince. «Sarà una sfida avvincente, con ritmo, e con gol... spero che arrivino dalla squadra giusta. Non dico di più, sono troppo scaramantica".All'angolo bianconero, invece, c'è Martina, showgirl, moglie di Alessandroe tifosa juventina, che sempre alla Gazzetta dello Sport dice: "Certo, è una passione che mi ha trasmesso mio padre e continuo a coltivarla, anche se ogni tanto qualche influenza rossonera c’è, faccio un po’ un mischione. Questa volta l’Inter è più forte anche perché a noi mancano giocatori importanti a cominciare da De Ligt e Dybala. Purtroppo è un campionato condizionato dal virus. Un pareggio potrebbe andare bene a tutte e due. In gol? Ronaldo e forse Morata sono i più pericolosi, se hanno il pallone giusto sono implacabili".