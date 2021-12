Julian Alvarez vede sempre più vicino un futuro in Europa. L'attaccante del River Plate ha sbalordito tutti, 18 gol in 21 presenze in Argentina quest'anno, ed è diventato inevitabilmente uno dei nomi più chiacchierati sul mercato. Anche quello italiano, perché le big della Serie A hanno messo gli occhi su di lui: la Juventus, ma soprattutto Inter e Milan che hanno preso informazioni a più riprese. La concorrenza, però, è folta e agguerrita e se il Barcellona aveva pronto l'assalto, l'insidia più grande arriva dalla Germania.



OFFERTA BAYERN - Il Bayern Monaco fa sul serio per Alvarez, al punto di aver già presentato un'offerta formale per il talento dei Millonarios. E a confermarlo è stato lo stesso Alvarez. L'attaccante ha incontrato in Messico Marita Köllner, celebre cantante e conduttrice tedesca, che a Express.de ha raccontato un episodio particolare. Quando Alvarez ha scoperto che Marita arrivava dalla Germania, ha chiacchierato con lei di un possibile trasferimento in Bundesliga e ha ammesso: "Lo so, ho un'offerta dal Bayern Monaco".