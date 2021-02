Seguito da Inter e Juventus, Marcos Alonso ha deciso di prolungare con il Chelsea. Come scrive il Sun, lo spagnolo, con l'addio di Lampard, ha ritrovato campo e felicità a Londra, per questo pensa al rinnovo; mentre è sempre più lontano Emerson Palmieri, in scadenza nel 2022 e nel mirino di Inter, Juve e Napoli.