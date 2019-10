Anche per il Derby d'Italia fra Inter e Juventus Calciomercato.com vi offre la moviola LIVE della gara di San Siro, calcio d'inizio ore 20.45. Arbitra Rocchi mentre al Var c'è Irrati.



Ecco la designazione completa

ROCCHI (MELI – CARBONE; IV: MARESCA; VAR: IRRATI; AVAR: PERETTI)



Primo tempo

4' - Fallo non fischiato ai danni di Cristiano Ronaldo chiuso a sandwich a centrocampo. Bene per la Juve perché sugli sviluppi dell'azione arriva il gol di Dybala, tutto regolare.

11' - Il duello Godin-Ronaldo è molto fisico e manca un fallo con possibile giallo per il difensore uruguaiano che trattiene vistosamente il portoghese a centrocampo.

12' - Giallo ad Alex Sandro che per evitare la rimessa veloce dell'Inter rimanda in campo un secondo pallone. Giusto.

17' - CALCIO DI RIGORE per l'Inter. Sul cross dalla destra di Barella De Ligt e Lautaro Martinez vanno a contrasto con entrambe le squadre che chiedono il tocco di mano. Rocchi dà il rigore e il var conferma: è De Ligt a colpire la palla di gomito facendo poi carambolare la sfera sul braccio di Lautaro.

20' - Sgambetto da dietro di de Vrij su Dybala che poi carambola addosso a Barella. Ci stava il giallo all'olandese.

31' - Doppio intervento scomposto di D'Ambrosio prima su Ronaldo e poi su Alex Sandro, ci poteva stare il giallo.

41' - ANNULLATO UN GOL a Ronaldo che segna il 2-1, ma se lo vede annullato per fuorigioco di Dybala. L'attaccante portoghese aveva chiesto e ottenuto l'1-2 dall'argentino che però è partito in posizione irregolare e il var ha confermato la decisione.

47' - Protesta la Juventus per un fallo di mano di Lukaku, giudicato involontario e comunque fuori area.

48' - Altra protesta della Juventus con Godin che, saltato da Dybala, lo tocca per provare a fermarlo. Il contatto è lieve nonostante la caduta dell'attaccante argentino. Rocchi e il var non intervengono.

48' - La fine del primo tempo fa scoppiare una mini rissa all'ingresso del tunnel degli spogliatoi. Protagonisti Dybala e Padelli, che discutono proprio del contatto in area con Godin. Volano un paio di spinte e accorrono subito i compagni scatenando un parapiglia.



SECONDO TEMPO

48' - Brutto fallo di De Ligt al limite dell'area di rigore su Lautaro Martinez. Rocchi lascia correre, ma le immagini mostrano il contatto netto, era da giallo.

63' - Lukaku cade nell'area della Juventus dopo un contrasto con De Ligt. Il difensore prende in pieno la palla e poi l'attaccante dell'Inter, giusto non fischiare.

66' - Anche Lukaku chiede un altro rigore questa volta per un contatto più netto con Bonucci che di anca lo sbilancia prima che possa calciare. Intervento al limite ma giudicato non falloso da Rocchi che conferma il metro arbitrale.

73' - Tocca a Bentancur protestare per un intervento in area di Brozovic chiedendo il rigore. Il contatto c'è, ma è fortutito e solo dopo il tiro del centrocampista bianconero che, cadendo, viene calpestato involontariamente dal croato. Il Var conferma.

79' - Regolare il gol di Higuain, l'attaccante è tenuto in gioco da Bastoni.

83' - Giusto il giallo mostrato ad Emre Can che entra in ritardo con i tacchetti sul polpaccio di Bastoni.

84' - Inevitabile anche il giallo a Pjanic che è ingenuo nel farsi soffiare palla da Barella e poi obbligato a stenderlo.

87' - Si è incattivita la partita e il giallo stavolta lo prende Vecino per un pestone su Pjanic.