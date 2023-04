Sarà Doveri della sezione di Roma l'arbitro della semifinale di ritorno del "Meazza" tra Inter e Juventus. Una partita particolarmente delicata alla luce del convulso finale del match d'andata e dell'episodio che ha avuto come protagonista Romelu Lukaku, espulso dal campo per doppia ammonizione, la seconda delle quali ricevuta per la sua esultanza ritenuta provocatoria da Massa, in risposta ai cori razzisti proveniente dalla Curva Sud dello Juventus Stadium. Una situazione poi degenerata dopo il triplice fischio, con la rissa scoppiata in mezzo al campo e il doppio rosso per Handanovic e Cuadrado.



Ad accompagnare questa sera Doveri ci saranno gli assistente Meli e Alassio, mentre Mariani sarà il quarto ufficiale di gara. Il VAR è Di Paolo.





Questi gli episodi salienti della partita tra Inter e Juve nella nostra MOVIOLA:



9' MIRETTI RISCHIA IL GIALLO: altro fallo da dietro del centrocampista della Juve su Darmian, nuove proteste da parte di Inzaghi ma Doveri non estrae il cartellino.



8' BREMER SU BARELLA, PRIME PROTESTE: il difensore brasiliano interviene in leggero ritardo sul centrocampista dell'Inter rifilandogli un pestone. In campo e in panchina si chiede l'ammonizione, ma Doveri ha idee diverse.