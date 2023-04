Dopo aver realizzato due gol nelle prime due uscite con la maglia azzurra, l’attaccante classe 1999 ha maturato una volontà chiara per il suo futuro professionale:. Ora grazie all’improvviso exploit il valore del cartellino è raddoppiato.: gran fisico, buona rapidità, si muove prevalentemente in area di rigore e vede bene la porta. Gline sono la prova certificata., ma prima di iniziare una vera e propria trattativa con ildeve aspettare almeno fino a giugno. Per affondare il colpo per Mateocon grande attenzione.Il rischio che possa scatenarsi c’è considerando che l’Eintracht Francoforte ha già presentato un’offerta all’entourage del bomber in previsione di una cessione a cifre super di Kolo Muani. Mateo ha memorizzato quelle che sono le prospettive economiche e sportive del club tedesco ma ha ribadito che prima vuole aspettare un’opportunità dall’Italia.