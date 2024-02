Inter-Juve, l'accoglienza della Nord ai bianconeri: 'Scudetti rubati, bilanci falsati'

Redazione CM

Clima rovente a San Siro per Inter-Juventus. Mai come negli ultimi anni, il Derby d'Italia ha un valore pesantissimo per la lotta scudetto, la squadra di Simone Inzaghi guida la classifica con 54 punti (una partita in meno, da recuperare quella con l'Atalanta rinviata per l'impegno in Supercoppa italiana), quella di Massimiliano Allegri insegue a 53 punti.



RIVALITA' - Quella tra i nerazzurri e i bianconeri è una rivalità storica che accende le due tifoserie e in Curva Nord la partita è già cominciata prima del fischio dell'arbitro. Se Lautaro e compagni sono stati accolti tra i fuochi d'artificio e al rivale Allegri è stato riservato uno striscione ironico ("Sinner le finali le vince"), di ben altro tenore i primi sfottò dedicati alla tifoseria avversaria.



STRISCIONI - Sono apparsi infatti nove striscione nel settore occupato dagli ultras interisti, con messaggi abbastanza eloquenti e accuse pesanti: "Arbitri comprati", "esami falsati", "dirigenti radiati", "plusvalenze inventate", "scudetti rubati", "dall'Europa espulsi e condannati", "giocatori dopati", "mercati manipolati" e "ultras non rispettati".



ASPETTANDO LA COREOGRAFIA - In attesa della coreografia principale, la anticipa il lungo striscione sotto quelli citati in precedenza: "Come i pover uomini che incrociarono il suo sguardo diventarono pietra di fronte alla loro triste realtà".