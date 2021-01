Scocca l'ora del derby d'Italia, scocca l'ora di una partita che non sarà mai come le altre, scocca l'ora di Inter-Juve. Antonio Conte, grande ex, da una parte, Andrea Pirlo, suo allievo, dall'altra: una sfida dal sapore di scudetto perché chi la perderà avrà qualche convinzione in meno nella rincorsa al Milan capolista.



LE SCELTE - Occhi puntati sulle coppie d'attacco, con le star Lukaku e Ronaldo affiancate dagli scudieri Lautaro e Morata, mentre a centrocampo c'è il discusso Vidal, anche lui ex della partita, che ha trovato il gol in Coppa Italia contro la Fiorentina: è il primo della sua esperienza in nerazzurro. In panchina Eriksen per Conte e Kulusevski per Pirlo, col secondo che si sta rivelando pedina importante a gara in corso.



INTER-JUVENTUS, ore 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Now Tv.



INTER: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro.



JUVENTUS: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Ramsey, Frabotta; Morata, Ronaldo.