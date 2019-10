Marcello Lippi, ex allenatore di Juventus e Inter, parla a Tuttosport del derby d'Italia: "E' uno scontro diretto, ma arriva molto presto e quindi penso che in tutti i casi non sarà decisivo. Sarà lotta a tre Juve-Inter-Napoli fino alla fine per lo scudetto. Certo che per l'Inter vincere e portarsi a più 5 sulla Juventus sarebbe una iniezione di fiducia incredibile".



SU CONTE - "Antonio è molto bravo e veloce a entrare nella testa delle persone con cui lavora. E' stato così anche al Chelsea, in Nazionale e alla Juve. Assieme ai dirigenti dell'Inter ha costruito una squadra con un'unita d'inteti importante. E' un aspetto fondamentale".



SU SARRI - "E' molto intelligente e lo sta confermando anche a Torino: sta inserendo un certo modo di giocare e la sua mentalità senza però perdere quanto di buono e vincente ha trovato".



SU PJANIC - "Miralem mi sembra molto concentrato e preso dai nuovi comiti. Come posizione può ricordare Pirlo. Ma penso che Andrea sia stato di una categoria superiore".



SULLA SFIDA DA EX - "Quando ero all'Inter e ho sfidato la Juve dopo i tanti successi in bianconero, all'entrata in campo anche io ho provato sensazioni particolari. Poi, però, inizia la partita e sei concentrato solo su quella. Sarà così anche per Antonio".



SU DE LIGT - "All'inizio è stato saggiamente gestito, poi l'infortunio di Chiellini ha velocizzato i tempi e De Ligt ha risposto alla grande. Sta dimostrato di essere quel fantastico giocatore ammirato all'Ajax e di valere i tanti soldi che la Juventus ha investito per lui".