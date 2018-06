Il Genoa chiude un colpo importante per il centrocampo: Sandro è un nuovo rinforzo per Ballardini. Il Benevento ha riscattato il brasiliano dall’Antalyaspor per 2,3 milioni e poi il giocatore è passato in Liguria (l’ex Tottenham ha già superato le visite mediche). L’arrivo di Sandro non esclude quello di Bertolacci: la trattativa col Milan per riaverlo prosegue a oltranza potendo contare sul gradimento del giocatore. Ieri il club di Preziosi ha incassato anche la firma del difensore interista Valietti, per l’attacco spunta il nome dello juventino Cerri (su cui c’è anche il forte pressing del Cagliari). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, resta in piedi pure la pista Pinamonti (Inter) per 10 milioni, ma coi nerazzurri si tratta sempre sulla cifra della ricompra. Chiesto l'attaccante Tutino al Napoli. Il Frosinone incontra l’agente di Rigoni del Genoa: dai liguri può arrivare anche Rosi, piace Burdisso (ex Torino), svincolato.