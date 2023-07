Uno dei migliori esterni d'Europa della scorsa stagione, con sei gol e cinque assist, oggi protagonista sul mercato. Carlos Augusto ha stupito tutti al suo primo anno in Serie A col Monza. Dopo essere stato determinante per la promozione della squadra di Giovanni Stroppa, il brasiliano ha fatto vedere di non soffrire il cambio di categoria e, anzi, si è esaltato col livello più alto. E ora per lui sono pronte a darsi battaglia le big sul mercato: in Premier Newcastle e Nottingham ci hanno pensato, in Italia l'Inter (in caso di cessione di Gosens) e anche la Juventus. Tutti pazzi per l'esterno sinistro classe '99.