Inter e Juventus questa sera al Giuseppe Meazza in San Siro a partire dalle 20.45 si giocheranno tanto, tantissimo, del percorso sportivo di questa annata in uno scontro diretto valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia ricco di enormi intrecci che riportano non solo al rettangolo verde, ma che dopo i fatti legati all'1-1 dell'andata allo Stadium di Torino coinvolgono inevitabilmente anche una rivalità che trascende il campo da gioco. Il caso Lukaku, il razzismo, la squalifica di Cuadrado, la curva prima chiusa e poi riaperta, le polemiche sulla designazione arbitrale e i colpi bassi a mezzo stampa sono solo una piccola parte di questa rivalità.Accedere alla finale del torneo e affrontare la vincente di Fiorentina-Cremonese (che si giocherà giovedì e vede i viola avanti 2-0 dopo l'andata) ha infatti risvolti ben più ampi del singolo incasso del botteghino (che comunque sarà importantissimo per la serata di oggi da tutto esaurito).in programma il prossimo 24 maggio garantisce infatti ai club non meno di 2 milioni di euro che, in caso di vittoria, diventano 4,5 e a cui va aggiunto l'incasso da non meno di 2 milioni di euro da dividere fra le due finaliste.che si disputerà in Arabia Saudita e che ha garantito alla Lega Serie A 23 milioni di euro di accordo commerciale. Di questa cifra, in partenza quindi solo partecipando, i club incassano 4 milioni di euro che potrebbero salire fino a 7 in caso di vittoria.Cifre importantissime considerando due bilanci, quelli di Inter e Juventus, ampiamente provati.