San Siro vibra di passione per Inter-Juventus. Si va verso il tutto esaurito per la partita di questa sera, ma torna d'attualità il problema delle vibrazioni del terzo anello dello stadio Meazza di Milano. Come si legge su La Stampa, ai tifosi bianconeri è arrivata una comunicazione in cui si annunciavano "misure preventive adottate dopo le verifiche", oltre al blocco della vendita dei biglietti per disposizione del GOS (Gruppo operativo di sicurezza) su decisione della Commissione Provinciale di vigilanza.



L’ente che si occupa della sicurezza pubblica a San Siro, insieme a Questura e Prefettura, in questi giorni ha solo ricordato le regole già adottate in altre gare casalinghe di Inter e Milan (l’ultima in Coppa Italia tra rossoneri e la Lazio, per esempio) dopo aver registrato le vibrazioni nelle precedenti partite. In pratica i tifosi della Juve con regolare biglietto non potranno occupare la parte centrale del terzo anello del settore ospiti, ma saranno veicolati verso la torre "lato rosso" e la torre "lato arancio".