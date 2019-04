L'Inter fa tremare San Siro come Vasco Rossi. Come era già successo durante i concerti del cantante rock di qualche anno fa, in occasione dell'ultima partita giocata in casa con l'Atalanta il terzo anello dello stadio è ondeggiato di 5 centimetri. Come si legge sul Corriere della Sera in edicola oggi, l'anomalia ha fatto scattare l'allarme. Così la Commissione di vigilanza del Comune di Milano ha fatto le sue verifiche e ha dato l'ok all'agibilità del Meazza per Inter-Roma di questa sera. Anche perché il terzo anello resterà comunque chiuso, se non per la porzione in curva Sud destinato ai tifosi ospiti giallorossi.