L'Inter cerca una. C'è anche unal Meazza che fa sorridere i padroni di casa: era il 1970 e a referto andarono Corso e Boninsegna per il 2-0 finale a favore dei nerazzuri. Sicuramente Bonimba e Corso guarderanno questo match, come vi assisteranno altri due protagonisti della storia interista: Stankovic e Zanetti, insieme a San Siro per godersi lo spettacolo del derby d'Italia.