Se, anziché questionare, ancorché amabilmente, per- l’Inter a 50 punti o la Juventus che sul campo ne vanta 53 ma è stata penalizzata di quindici -, avessero pensato a giocare un po’ meglio, forse il Napoli non avrebbe vinto lo scudetto con cinque mesi di anticipo.Invece, a dimostrazione cheha fatto e sta facendo un altro campionato, perfino il Derby d’Italia (da definizione breriana) scolora a partita di contorno in unaforse più interessata a quello di Roma.è sempre una classica come la Milano-Sanremo, tuttavia difficilmente aiuterà a stilare verdetti definitivi in chiave. La differenza la fa la penalizzazione dei bianconeri che, laddove anche riuscissero nell’impossibile impresa di arrivare nei primi quattro, quasi certamente verrebbero puniti ulteriormente con un’altra sottrazione di punti (ci sono altri due processi sportivi. Tira un’aria pessima per la Juve,Naturalmente questa non è una buona ragione per mollare.. Perciò la Juventus scenderà a San Siro con tre priorità. Primo, vincere per bissare il successo dell’andata e far vacillare le certezze interiste in vista delle semifinali di. Secondo, non perdere una sfida feticcio per il rispetto dei propri tifosi. Terzo, dimostrare che l’obiettivo dellaè più che possibile se si riesce a giocare alla pari (o meglio) dell’Inter che è nei quarti di Champions League.Certo, né per l’una, né per l’altra sarà un allenamento anche se è giusto riconoscere che le due squadre hanno tanti assenti (l’Inter mezza difesa, la Juve mezzo attacco),(e, secondo me, l’Inter ha speso di più), hanno di fronte a sé, per ragioni diverse, un futuro societario nebuloso (la Juve) o comunque incerto (l’Inter).Scrivere, dunque, che ilsi gioca sull’onore o sul prestigio non è anacronistico o, peggio, retorico. Ma risponde ad un’esigenza forse sopita (non certo dai tifosi), che si riaccende ogni volta che si scende in campo.che, fino al 2006, quando fu retrocessa a tavolino la Juventus, non erano mai stati in B. Sempre in seguito a Calciopoli, due scudetti furono revocati ai bianconeri e uno venne assegnato all’Inter.Eppure, conoscendo il pragmatismo dei due allenatori, sono convinto che sarebbero disposti a perdere volentieri questa sera, pur di passare il turno ine guadagnare, a scapito dell’antagonista, una finale che pesa moltissimo.. L’Inter ha più sete di vendicare l’andata, la Juve ha più orgoglio. Prevedo una partita non bella e che finisce senza vincitori.Stesso sistema di gioco, stessi principi. Difficilmente sarà una partita bella, anche se potrebbe essere emozionante, nel senso di regalare qualche improvviso colpo di scena. In assoluto non mi aspetto una sfida all’ultimo sangue.