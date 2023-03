Lo scudetto è roba del Napoli. Il gruppo di Luciano Spalletti ha imposto un ritmo forsennato a cui nessuno ha saputo resistere. Né la seconda in classifica di oggi, quindi l'Inter. Né la seconda in classifica del campo, quindi la Juve, come ribadito a più riprese da Max Allegri. In ogni caso, entrambe, lontane anzi lontanissime dal Napoli. Eppure proprio Juventus e Inter rimangono le squadre con l'organico più pesante e non solo sulla carta. Sia che si guardi lo stipendio lordo che quello netto, nella top ten (allargata) dei calciatori più pagati della serie A ci sono solo elementi di Juve e Inter.



