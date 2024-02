Inter-Juventus: nerazzurri a quota 1.86, a 4.45 il colpaccio bianconero

Domenica 4 febbraio alle 20:45 San Siro sarà il teatro del match che potrebbe segnare la lotta Scudetto: Inter e Juventus si presentano all’appuntamento divise da un solo punto in classifica, ma con i nerazzurri che devono recuperare una partita la distanza potrebbe diventare molto più ampia in caso di successo nel derby d’Italia, mentre i bianconeri hanno l’occasione di riportarsi al comando. La 23esima giornata della Serie A è una tappa decisiva e l’attesa è vissuta dalle due parti con i pronostici che sono piuttosto netti. Le quote sulla lavagna scommesse danno l’Inter favorita a 1.86, contro il pareggio a 3.50 e il successo per gli uomini di Allegri a 4.45. Il segno 2 è altissimo e la bilancia dei pronostici è davvero fuori equilibrio considerando che è un confronto tra due big, così come è vero che i bookmaker si aspettano una gara con poche reti: l’esito Under 2,5 è a 1.63, mentre l’ipotesi che in Inter-Juventus vengano segnati più di due gol è a 2.14. Il derby d’Italia sarà anche la sfida tra due grandi attaccanti: Lautaro Martinez sta dominando la classifica marcatori del campionato con un bottino di 19 gol, un ritmo impressionante al quale si avvicina solo Dusan Vlahovic, secondo in classifica con 12 reti. Chi metterà la firma sul match? L'argentino gode di grande fiducia e la sua rete è a 2.80, il serbo è staccato a 6.00, quote più alte rispetto agli standard delle due punte, che del resto se la dovranno vedere con le due migliori difese del campionato: 10 gol incassati finora dalla retroguardia di Simone Inzaghi, 13 da quella di Massimiliano Allegri.