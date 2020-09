Sistemata la questione Vidal, che nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore dell’Inter, Antonio Conte vuole provarci per N’Golo Kanté. Il centrocampista del Chelsea il sogno di mercato dell’allenatore nerazzurro che, come scrive la Gazzetta dello Sport, è complicato ma non irraggiungibile: servono 50 milioni di euro, da mettere assieme con le cessioni.