Yann Karamoh lascia l'Inter: il francese ha abbandonato definitivamente il centro di allenamento di Appiano Gentile e non è stato convocato per il match di domani contro il Bologna. Il classe '98 saluta i nerazzurri in prestito per tornare in Ligue 1, dove a spuntarla alla fine è stato il Bordeaux. L'Inter aveva trovato l'accordo sia con i Girondini che con il Saint Etienne, ma alla fine il calciatore ha scelto i primi perché i secondi non davano garanzie sui dettagli dell'ingaggio.



SPALLETTI CONFERMA - Il Bordeaux si è fatto avanti proprio nelle ultime ore: il francese oggi non si è allenato con la squadra per precauzione, ormai imminente il suo addio ai nerazzurri. La conferma è arrivata anche dal tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, che in conferenza ha ammesso il prestito per una promessa che quest'anno avrebbe poco spazio a Milano.