Mario Kempes, ex punta dell’Argentina, attualmente commentatore televisivo, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dell’esclusione di Mauro Icardi al Mondiale: "Io vedo tanti 'amici' di Messi, ma non vedo tanti 'compagni' di Messi. Questa è la differenza. Per esempio: qualcuno mi può spiegare perché Icardi non è stato convocato?”



Forse perché non è amico di Messi?

"Io non lo so. Ma se non è stato chiamato per questioni extracalcistiche è una cosa che mi dà molto fastidio. A quest’Argentina Icardi faceva comodo".