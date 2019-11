L'Inter progetta le prossime due campagne acquisti. Per gennaio si cercano un attaccante e un centrocampista. In avanti l'obiettivo è Giroud, in scadenza di contratto a giugno con il Chelsea: bastano 6-7 milioni di euro e almeno un anno e mezzo di contratto. Tra le alternative italiane Petagna (Spal) non convince, invece non è da scartare Lasagna (Udinese). A centrocampo si punta Kulusevski: servono almeno 30 milioni di euro per convincere l'Atalanta oltre all'ok del Parma dove è in prestito. Altre piste portano a De Paul e Mandragora (Udinese), smentite le voci su uno scambio con la Roma tra Florenzi e Politano.



ESTATE 2020 - Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, i sogni dei nerazzurri per la prossima stagione sono l'attaccante italiano Chiesa (Fiorentina) da soffiare alla Juve e il centrocampista danese Eriksen, in scadenza di contratto a giugno con il Tottenham. Il piano B è Nandez del Cagliari, magari in cambio di Nainggolan.