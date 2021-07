Il 7 luglio è la data cerchiata in rosso da tutti i tifosiperché l'ad Beppeinsieme al nuovo allenatore, Simone, presenteranno quella che sarà la nuova stagione 2021/22 dando di fatto il via ai lavori. C'è però un'altra data, forse meno di facciata dato che non riguarda direttamente il campo da gioco, che per i tifosi interisti sarà fondamentale ed è quella del giorno successivoIn particolare conla società creata in Lussemburgo dalla famiglia Zhang e controllante del 68,5% delle quote dell'Inter, è stata chiesta e si è resa necessaria la modifica dello statuo del club per tutelare l'investimento fatto dal fondo USA.Secondo quanto riportato da L'EconomistaQuesto infatti renderebbe difficoltoso acquisire le quote dell’inter attraverso, ad esempio, l’esercizio di. Una casistica direttamente coinvolta nell'operazione di ingresso del fondo USA che ha proprio ottenuto da Zhang il pegno delle proprie azioni al momento del prestito in caso di mancata restituzione del credito.​La seconda è invece la modifica dell’articolo cherilevanti. Un meccanismo che ostacolerebbe Oaktree nel caso in cui la vendita si completasse a un prezzo ritenuto troppo basso da altri soci che potrebbero intervenire al posto del compratore. In questo momento i titolari di oltre il 10% sono solotramite Great Horizon e il fondo LionRock in uscita, ma la modifica servirà a tutelare mosse future. In sostanza il fondo Oaktree si sta tutelando in ogni modo per poter avere la corsia preferenziale in caso di ingresso in società.