Il Monza nella sede dell'Inter. L'amministratore delegato dei brianzoli è infatti arrivato nel corso del pomeriggio nell'head quarter nerazzurro di Viale della Liberazione, a Milano, per parlare con la dirigenza dell'Inter di Andrea Pinamonti, Stefano Sensi e Lorenzo Pirola.



LE PAROLE DI GALLIANI E GLI OBIETTIVI DEL MONZA - Queste le sue parole "Andiamo a fare una passeggiata, a prendere un caffè. Come milanista non mi fanno entrare, cosa devo farci?". Il Monza si è mosso concretamente per provare ad acquistare l'attaccante classe 1999 Andrea Pinamonti, offrendo all'Inter 15 milioni tra parte fissa e bonus contro i 20 richiesti. Piace anche Stefano Sensi per il centrocampo, nell'ultima stagione in prestito alla Sampdoria, mentre il difensore classe 2002 Lorenzo Pirola ha giocato in prestito in Brianza nella scorsa stagione ma è di proprietà nerazzurra e il Monza sta cercando di capire come trattenerlo. Asse Milano nerazzurra-Monza sempre più calda.