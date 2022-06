: "E' un mondo che mi piace a 360° anche nei giorni scorsi in vacanza ho dato un'occhiata alle notizie di mercato, sia al nostro che a quello delle altre squadre". Un occhio puntato anche sulle concorrenti per. Eroi. E anche quando Luca prova a staccare dal pallone, prende il cellulare e...: "Sui social arrivano talmente tante notifiche che è impossibile non seguire quello che succede"."Fa sicuramente piacere, perché sapevamo l'ambizione che aveva questa società. Con una dirigenza così è facile pensare che non vogliano fare una comparsa in Serie A, ora tocca a noi dimostrare sul campo che possiamo starci"."Non so se sarà realizzabile. Come primo step pensiamo a conquistare la salvezza, ma ai sogni non ci sono limiti"."A me non hanno detto nulla, sono stato convocato per il ritiro col Monza e andrò lì. Voglio giocarmi le mie carte in Serie A"."E' stato veramente bellissimo. Abbiamo lavorato un anno intero per centrare l'obiettivo, che considerando la società che c'è dietro è un traguardo minimo da raggiungere. Vedere i dirigenti, lo staff, i compagni e i tifosi esultare è un'immagine che mi porterò dentro per sempre. Non era mai stato fatto. Vincendo ai playoff abbiamo dato una grande dimostrazione di forza"."La prima volta che l'ho visto è venuto a parlarci in ritiro a febbraio, perché nella prima parte di stagione aveva avuto problemi di salute. Quando te lo ritrovi davanti capisci il perché è stato un uomo di successo: è una persona positiva, sogna in grande e quando parla ti lascia sempre qualche spunto sul quale riflettere"."Ci ripeteva spesso di essere il presidente ad aver vinto di più nella storia del calcio, e che se fossimo saliti in A saremmo diventati degli eroi".Tanta, tantissima. Negli ultimi due anni e mezzo sono ripartito dalla B tra Entella e Pisa, ho dovuto fare un passo indietro ma ora sono convinto che sia arrivato il momento giusto per tornare su e vedere a che punto sono arrivato. Voglio dimostrare che posso giocare in Serie A con continuità"."Speriamo di essere aiuto anche a loro"."Abbastanza, l'anno scorso ne ho fatti 3, anche insieme ai compagni del Monza: due normali, uno mantra. Ma so di aver sbagliato, sono troppi; ne devo fare al massimo due"."Quest'anno Milinkovic, in passato prendevo spesso Gosens e Muriel"."Bene. Il campionato l'ha vinto Bellusci che a inizio stagione era con noi a Monza, io insieme al mio socio Siatounis (centrocampista classe 2002, ndr) abbiamo vinto la coppa. Devo ringraziarlo perché mi ha fatto prendere Gabbiadini svincolato che ci ha fatto sei gol consecutivi"."Sì, credo molto in Zaniolo. Sarà l'anno della sua esplosione, andrà sicuramente in doppia cifra".Ne scelgo due: Favilli e Valoti. Andrea sta avendo un po' di difficoltà in campo, gli ho consigliato di trovare una piazza tranquilla dove può avere continuità per ritrovarsi; proprio come ho fatto io. Poi, chiaramente, sarà lui a decidere cosa fare"."Sì, mi piaceva molto per il suo carisma. Quando ero nelle giovanili della Roma mi sono allenato insieme a lui e posso dire che nonostante spesso i ragazzi della Primavera siano poco considerati dai più grandi, lui aveva sempre un occhio di riguardo"."E' stato un bel momento, molto emozionante. Erano già tre/quattro mesi che mi allenavo con loro, prima della partita col Genoa sapevo che c'era questa possibilità. Ho coronato un percorso iniziato nel settore giovanile"."Era l'ultimo giorno della sessione di mercato invernale, mio padre era andato in sede e sapevo che bastava una firma sua per il trasferimento. Così sono andato al cinema insieme a Somma, ma durante il film mi continuava a chiamare un numero non salvato. Non ho risposto, pensando di richiamare dopo; poi mi chiama il team manager Piovani, capisco che si tratta di qualcosa d'importante ed esco a prendere la chiamata: mi dice di correre in sede a firmare perché avevano chiuso il mio trasferimento al Sassuolo. Così, per pochi minuti, siamo riusciti a chiudere l'affare".