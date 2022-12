Intervistato da TuttoSport, l'agente del portiere dell'Inter, André Onana, ha spiegato quanto il suo assistito sia smanioso di tornare in campo e ha evidenziato il rapporto che c'è tra la tifoseria nerazzurra e il calciatore. Queste le sue parole.



È molto motivato per affrontare il mese di gennaio, che sarà molto duro, con parecchie partite da disputare, soprattutto penso alla Supercoppa contro il Milan perché potrebbe essere il primo titolo da interista. André sente l'affetto dei tifosi e ha voglia di seguire sul buon livello di gioco con cui ha chiuso il mese di di novembre. Adesso torna più forte. E' molto felice e contento nella città di Milano, gli piace molto lo stile di vita in Italia".