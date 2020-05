Junior Pedroso, agente di Gabigol, attaccante del Flamengo, ex Inter, parla al canale YouTube del giornalista Jorge Nicola, svelando qualche retroscena di mercato: “Gabriel era in gran forma e ovviamente ha attirato l'attenzione di molti grandi club. Due squadre in Germania e una squadra in Inghilterra, che era il West Ham, hanno fatto una proposta. Avevamo flirtato con il Chelsea e alcuni altri club, ma per il progetto presentato a gennaio, il Flamengo è stato il migliore che gli potesse permettere di far decollare la sua carriera”.