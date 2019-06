Un nuovo incontro, un nuovo vertice per delineare le mosse di mercato dell', in entrata e in uscita. Da pochi minuti è arrivato nella nuova sede nerazzurra, agente di, per parlare del futuro dei propri assistiti. Il centrocampista del Cagliari è una delle priorità di Marotta e Ausilio, che continuano a trattare con ilper limare le distanze e trovare l'intesa sulle contropartite tecniche:, quella nerazzurra si è spinta fino ama manca l'accordo sulle contropartite tecniche (vorrebbe restare, si ragiona sul ritorno didalla Cina), mentre Barella ha già detto sì all'Inter.Discorso diverso per quanto riguarda, ma trovare una sistemazione lontana dalla Milano nerazzurra non è una missione semplice. Ore calde, il nuovo vertice con Beltrami può portare sviluppi. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com