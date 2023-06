L'è tornata a Milano dopo la sfortunata trasferta di Istanbul dove i nerazzurri hanno perso la finale di Champions League contro il Manchester City, ma. Edin, uno dei giocatori in lista d'attesa per il rinnovo,, che, in cerca di un numero 9 di classe, peso e carisma, è pronto a soddisfare tutte le richieste che in questi mesi hanno fatto tentennare l'Inter.Alessandro, numero uno dellae dunque procuratore dell'attaccante bosniaco,club nel quale gioca l'ex Cagliari Joao Pedro, galvanizzato dalla, 2-0 con doppietta del belga ex Chelsea Batshuayi, L'Inter avrebbe avuto in mente, a una cifra leggermente inferiore rispetto ai 5 milioni percepiti attualmente, una formula che anche i turchi sono pronti a mettere sul piatto a cifre rialzate, dato che Joshua King e proprio Joao Pedro vanno verso l'addio. Dzeko non troverebbe, però, l'allenatore Jorge Jesus, il cui addio al club turco è ufficiale da poco . Dalle garanzie sul nuovo tecnico, che le voci vogliono essere l'ex Fiorentina e Milan, dipenderà anche la forza della proposta che Lucci porterà da Istanbul a Milano.