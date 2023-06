La cavalcata dell'Inter in Champions League ha dato una boccata d'ossigeno incredibile e importantissima alle casse del club nerazzurro e dà più margine operativo ai dirigenti, Marotta in primis che in questo periodo dell'anno, nelle annate post-covid, si sono sempre trovati alle prese con la necessità di fare cassa attraverso il player trading. E invece, almeno per quest'anno, la buona notizia è arrivata attraverso il bilancio e consentirà alla società di Viale della Liberazione di attuare una strategia differente dal passato.145 milioni di euro fra incassi fissi e botteghini e un fatturato che schizza oltre i 400 milioni di euro anche al netto della topica presa con lo sponsor Digitalbits sparito dalle maglie e con cui si andrà in causa e sostituito soltanto in parte da Paramount+ che resterà anche per la prossima stagione. Di fatto la necessità di ottenere una cessione di un big entro il 30 giugno per fare cassa non è più necessaria e basterà completare operazioni "minori".ma che sarà libera di decidere come e a quanto cederlo se dovessero arrivare davvero delle offerte concrete per uno dei suoi top player., tutti giocatori che si sono messi in luce in stagione e che hanno attirato diversi interessi dal mercato, salvo sorprese rimarranno a Milano. Un discorso diverso, invece, si può fare per. Il portiere camerunese l'ha fatto capire: a questi livelli tutto può succedere. E con ilalla finestra pronto a sborsare cifre importanti (c'è la trattativa per Lukaku e Koulibaly da portare avanti) la sua plusvalenza pulita (è arrivato a parametro zero) potrebbe essere quella che l'Inter prenderà in considerazione non per sanare il bilancio ma per potenziarlo.