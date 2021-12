Martin Schoots, agente di Christian Eriksen, parla a Sky Sport News del futuro dell'ormai ex Inter: "Christian sta bene, speriamo che possa tornare nel calcio professionistico e non c’è nessuna ragione per non essere ottimisti. Sta lavorando duramente e io sono felice che sia stato in grado di farlo nel corso di questi ultimi mesi in cui siamo rimasti in silenzio. Abbiamo diverse richieste per interviste, documentari, ogni tipo di iniziative, specialmente dal Regno Unito. È ancora molto popolare in Inghilterra e non solo tra i tifosi del Tottenham, non solo per le sue abilità calcistiche ma anche per la sua personalità umile e socievole".



SUL FUTURO - "È presto per dire dove sarà il suo futuro. A causa del particolare regolamento che c’è in Italia e che c’è da decadi l’unica cosa che posso dire di sicuro è che il suo futuro non sarà in Italia. E non sarà nemmeno in altri continenti per motivi di famiglia. Alcuni club ci hanno già contattati settimane fa, vedremo cosa ci porterà in futuro. Ma adesso sembra luminoso e questa è la cosa più importante".